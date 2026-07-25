Патувачката изложба „Изградена средина: Алтернативен водич за Јапонија“ денеска во МСУ

Амбасадата на Јапонија, Музејот на современата уметност – Скопје и Јапонската фондација ве покануваат да откриете поинаква страна oд Јапонија преку оваа патувачка изложба

Изложбата претставува 80 примери на објекти, инфраструктурни проекти, пејзажи и други дела од сите префектури на Јапонија, прикажани преку фотографии, текстови и видеоматеријали. Таа открива поретко разгледуван аспект на Јапонија, фокусирајќи се на изградената средина во различните региони на земјата, која се одликува со голема географска разновидност и често е погодена од природни катастрофи. Целта е да се истражи како јапонските луѓе се соочувале и се приспособувале на природната средина, како живееле со нејзините предизвици и како низ тој процес создале и зачувале свој локален идентитет.

Куратори

• Шунсуке Кураката (вонреден професор, Универзитет на град Осака)

• Сатоши Хачима (професор, Технолошки институт Чиба)

• Кенџиро Хосака (куратор, Национален музеј на модерна уметност, Токио)

16 јули – 16 септември, 2026 г.

вторник – сабота 10 ч. – 17 ч.

недела 09 ч. – 13 ч.

Влезот на изложбата е бесплатен; но за влез во музејот останува симболичната цена за редовниот дневен билет за сите изложби.