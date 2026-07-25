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Неделник

Во Крушево останува забраната за водатата за пиење

Сервиси

25.07.2026

Бактериолошката неисправност на водата во Крушево ја продолжи забраната за нејзино пиење и домашна употреба низ целиот град, информираат од здравствените институции. Според официјалните протоколи од Центарот за јавно здравје од Прилеп, оваа заштитна мерка ќе остане во сила сè додека не бидат комплетирани сите три последователни лабораториски примероци за анализа. Како што соопштуваат од надлежното комунално претпријатие, основниот проблем настанал поради краток прекин во снабдувањето со електрична енергија, што директно довело до хаварија и привремен прекин во работата на системот за хлорирање.

Од локалното јавно претпријатие потсетуваат дека сообраќањето со водоснабдителната мрежа во овој регион се соочува со децениски предизвици. Поради тоа, надлежните апелираат за одговорност и бараат медиумите дополнително да не ја брануваат јавноста и да не создаваат непотребна паника кај локалното население.

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