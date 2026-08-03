 Skip to main content
03.08.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 3 август 2026
Неделник

Грците казнуват и за бавно возење

Балкан

03.08.2026

Возачите кои патуваат во Грција треба да знаат дека таму не се казнува само пречекорувањето на дозволената брзина, туку и возењето со брзина помала од дозволената, а тоа е 30 километри на час.

Според грчките сообраќајни прописи, за ваков прекршок е предвидена парична казна од 30 евра, бидејќи се смета дека пребавното возење може да го попречува нормалното одвивање на сообраќајот.

На автопатите и експресните патишта во Грција, покрај максималната, е пропишана и минимална дозволена брзина. Возачите не треба да се движат со брзина помала од 70 километри на час. Доколку возилото не може да ја одржува таа брзина, треба да користи друг пат каде што е дозволено побавно движење.

Минималната дозволена брзина е означена со кружен сообраќаен знак со сина подлога и бел број.

Сепак, законот предвидува и исклучоци. Казна нема да биде изречена ако возачот е принуден да вози побавно поради лоша состојба на патот, неповолни временски услови или густ сообраќај, кога намалувањето на брзината е оправдано и неизбежно.

Доколку ова лето патувате во Грција, добро е однапред да се информирате за локалните сообраќајни правила, бидејќи непознавањето на прописите не ве ослободува од казна.

Поврзани вести

Балкан  | 02.08.2026
Видео од моментот кога два хеликоптера се судираат во воздух додека го гаснат големиот пожар во Грција
Свет  | 01.08.2026
Продолжува гаснењето на пожарот во централна Грција – во текот на ноќта евакуирани села
Хроника  | 30.07.2026
Без пасоши, документи и пари останаа македонски туристи ограбени кај Сахара бич