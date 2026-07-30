Без пасоши, документи и пари останаа македонски туристи ограбени кај Сахара бич

Македонски туристи и нивни пријатели од Шпанија и Португалија останале без пасоши, пари и други документи откако нивниот автомобил бил провален додека ручале во ресторан кај Сахара Бич, во близина на Неа Каликратија, Грција, пренесува „Сител“.

Според изјавите, по враќањето од Сивири застанале на паркингот кај Сахара Бич за да ручаат. Кога по извесно време се вратиле до возилото, забележале дека било провалено.

Од автомобилот биле украдени пет пасоши – македонски, и пасоши на нивни пријатели од Шпанија и Португалија, како и пари и други важни документи.

Случајот веднаш бил пријавен во грчката полиција, која извршила увид и составила записник. Според туристите, на безбедносните камери е забележана жена за која постои сомневање дека е поврзана со кражбата.

Тие преку својата објава апелираат до сите што летуваат во Грција да не оставаат пасоши, пари и други вредни предмети во автомобилите, дури и кога се паркирани на туристички локации кои изгледаат безбедни.