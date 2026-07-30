Сирени во Полска: Руска ракета слета на територијата на НАТО, ловци Ф-16 се подигнати како мерка на претпазливост

Сирените за воздушен напад се огласија ноќта на 30 јули во полскиот регион Лублин, откако непознат објект влезе во полскиот воздушен простор за време на масовниот руски напад врз Украина.

Полската војска соопшти дека објектот бил забележан во 3:40 часот наутро по локално време, додека најмалку десетина ракети дејствувале над западна Украина.

Според оперативната команда, авион Ф-16 бил испратен да го идентификува и пресретне објектот, но сигналот на радарот исчезнал шест минути подоцна.

Подоцна, екипажот на хеликоптерот го пронашол местото на несреќата во близина на селото Тарнава-Колонија во Лублинското војводство. Фотографиите од дупката на полето потоа биле објавени во локалните медиуми, а портпарол на полската влада изјавил дека премиерот Доналд Туск патува кон местото.

Полскиот министер за одбрана Владислав Косињак-Камиш изјави дека зад нивната воздушна одбрана, воздушниот надзор и системите за откривање закани, тоа била „исклучително тешка ноќ“.

Нападот врз западна Украина беше дел од поширок руски напад врз земјата. Украинските воздухопловни сили одговорија со 74 крстосувачки, балистички и хиперсонични ракети и 284 беспилотни летала од типот „Шахед“.

Ова не е прв инцидент од ваков вид. Кон крајот на декември 2023 година, ракета влезе во полскиот воздушен простор, а во ноември 2022 година, ракета падна на полска територија, при што загинаа двајца цивили.