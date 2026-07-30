Андоновски: Нема да се уништува животната средина за да се градат дата-центри

Нема да дозволиме ниеден негативен ефект врз животната средина за да се градат дата-центри. Нема да се сечат дрвја, ниту ќе се дозволат какви било други штетни влијанија врз природата – водата, воздухот, за да добиеме некаков бенефит. Мислам дека тоа беа глуви, назадни зборови и желби на одредени поединци да создадат еден вид лажна хистерија – рече денеска министерот за дигитална трансформација, Стефан Андоновски.

Се размислува, информира Андоновски на денешната прес-конференција, дата-центрите да бидат лоцирани во технолошко-индустриските развојни зони, на места на кои веќе има постојни фабрики – браунфилд-инвестиции.