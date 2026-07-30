Митева: На 16 август уште еден голем настан во Струмица за 35 години независност

Навистина како Влада ветиме уште од самиот почеток дека ова ќе биде настан којшто ќе се случува во повеќе градови низ Македонија, сè со цел да дадеме повеќе достапност, да имаме повеќе единство и да размислуваме за тоа како достоинствено Македонија да ги одбележи 35 години независност.

Јас сум сигурна дека ова што ќе го најавиме денеска и датумот на којшто ова ќе се одржува ќе биде навистина посетен од цела Македонија затоа што еден ваков настан заслужува почит, заслужува навистина достоинствено одбележување“.

Новинарско прашање: Термин има ли веќе утврдено кога ќе се одвиваат настаните низ другите градови низ Македонија?

Одговор на Митева: „Како што веќе најавивме на 2 август се започнува со голем концерт во Битола. Имавме прес-конференција на којашто објавивме дека над 120 македонски уметници низ повеќе градови ќе бидат низ Македонија, во текот на цел месец август.

Почнуваме од 2 август и со централниот настан на 8 септември, на Дејвид Гета, на Градскиот стадион, веќе ќе го заокружиме концептот околу одбележувањето.

Дополнително го најавивме и оној грандиозен настан на 1 септмеври со Хозе Карерас и со најдоброто од Македонија, со македонски уметници.

Навистина ценам дека она што како Влада го имавме како концепт заедно со организаторот, а тоа е етапно да ги најавуваме настаните, најавивме дека ќе бидат повеќе настани, дека ќе се трудиме достоинствено да одбележиме еден голем јубилеј за нашата Македонија“.