Битолскиот театар успешно ја заврши сезоната со меѓународни гостувања, премиери, зголемен број на посетители…

По премиерата на 66. Охридско лето и светската премиера во Верона, Битолскиот театар успешно ја заокружи сезоната со нови премиери, бројни меѓународни гостувања, соработки.

Последната премиера за оваа сезона „Кориолан“ по делото на Шекспир, во режија на Џон Блондел, беше успешно претставена во рамките на драмската програма на 66. Охридско лето, а веднаш потоа меѓународниот успех НТБ го потврди со светската премиера на Verona Shakespeare Fringe Festival, каде ја позиционираше и потврди македонската театарска сцена високо на глобалната театарска мапа. На фестивалот учествуваа театри од Италија, Велика Британија, Малта, Ерменија и Унгарија.

Во текот на овие неколку месеци НТБ реализираше премиери од современа светска и домашна драматургија:

„Госпоѓа Бовари“, од Гистав Флобер, во режија на Дејан Пројковски,

„Секстет“ од Марк Камолети, во режија на Марјан Георгиевски,

“Пинокио” од Карло Колоди, во режија на Деан Дамјановски.

Оваа година акцентот повторно е ставен и на македонските автори од македонската драматургија и на македонските креативци и театарски работници, па во тие рамки беше изведена “Пламенка” од авторот Петре Димовски, во режија на Софија Ристевска Петрушева.

Во текот на сезоната Битолскиот театар оствари бројни гостувања во Македонија и во странство, меѓу кои:

Фестивалот „Бабелфаст“ во Трговиште, Романија, со „Ричард трети“, од Вилијам Шескпир во режија на Мартин Мирчевски, претставата која минатата година ја освои публиката и жирито на 33. издание на Меѓународниот фестивал на камерен театар „Ристо Шишков“ и беше избрана за најдобра претстава на истиот.

На ова гостување се најави формирањето на Балканска асоцијација на театри и фестивали – значајна иницијатива која има за цел продлабочување на културната соработка, размена на искуства и заеднички развој на театарската уметност во регионот. НУ Народен Театар Битола ќе биде меѓу основачите, потписниците и членови на оваа асоцијација и со тоа продолжува да ги гради своите меѓународни партнерства и да биде активен промотор на македонската театарска уметност пред светската публика.

Гостувања во Македонија:

НТБ беше дел од јубилејното 60. издание на Македонскиот театарски фестивал „Војдан Чернодрински, со претставата „Едмонд“ од Дејвид Мемет, во режија на Оливер Мицевски.

На сцената во Драмски театар Скопје, а по повод 80. годишнината од постоењето на оваа театарска институција, Битолски театар ја изведе претставата „Кокошка“, на авторот Николај Кољада, е во режија на Марјан Георгиевски.

Претставата „Црно семе“ од Ташко Георгиевски, во режија на Андреј Цветановски, беше изведена на сцената на Македонскиот народен театар.

Тука е и соработката со Норвешка поточно приемот кај македонскиот амбасадор д-р Дритон Куќи во Осло, за директорот на НТБ

Васко Мавровски и актерката м-р Јулијана Мирчевска, воедно претседателка на Македонскиот национален центар на детски театри АСИТЕЖ Македонија, што само по себе отвора нов простор за идни соработки.

Следува гостувањето со “Едмонд” од авторот Дејвид Мемет, во режија на Оливер Мицевски, во Подгорица, Црна Гора на “Festival of International Alternative Theatre – FIAT”.

Досега во сезоната 2025/2026, премиерно се изведени 8 претстави, репризно одиграни 177, посетители 34.311.

Во споредба со сезоната 2024 / 2025 за 27 проценти е зголемен бројот на репризно одиграни претстави, а за 37 проценти е зголемен бројот на посетители. Полните сали и интересот на битолчани за театарот е само уште еден мотив и оваа година НТБ да продолжи да работи посветено, како и досега.

Сцената на НТБ беше домаќин на еминентни театри и уметници од Македонија и странство меѓу кои :

Танцовата претстава: „F_AI_LLE“ на групата K.Danse од Франција во соработка со Францускиот институт во Скопје, Француската Aлијанса , Француското Конзуларно претставништво, Фестивалот ТАНЦ-ФЕСТ .

9 издание на Џез фактори фестивалот со учество на уметници од Франција, Албанија, Австрија, Унгарија, Полска, Црна Гора, Србија и Македонија: Tribevibers – Blal Ljujić Pierre (Франција) и Gent Rushi Trio (Албанија), Voice and Bass (Унгарија) и Oststyrian Rhythm Section (Австрија).

–Сичуанската и Пекиншката опера, како дел од европската турнеја „Кина низ културата: Прекрасниот Сичуан“, гостување кое беше симбол на културното пријателство меѓу Кина и Македонија.

Партнерствата меѓу компаниите и Битолскиот театар продолжија и оваа година и истите создаваат можности за реализација на содржини со висока уметничка вредност и придонесуваат за унапредување и промоција на македонската култура.

Бимилк – Партнерството беше официјализирано со потпишување на договор за соработка помеѓу Васко Мавровски, директорот на НТБ и Полексена Јанкуловска, маркетинг директор на Бимилк.

СН Сервис, професионален сервис за хигиена,

MAK BPO, компанија која нуди услуги за “аутсорсинг” на деловни процеси (BPO), специјализирана за поддршка на медицинска и правна пракса, со посветен тим од искусни професионалци и најсовремени технолошки решенија.

Тука се и бројните активности за одржување на театарот.

Значајна информација беше пронаоѓањето на оригиналната завеса подарок од српската кралица за тогашниот Битолски градски театар. Токму првата претстава на македонски јазик

Ѓоре Магаревски се одвивала со таа црвена завеса зад актерите.

Се реализираше и соработката со добро познатиот македонски илустратор Михајло Димитриевски, кој оваа година се потпишува зад дизајнот на рекламниот материјал и визуелниот идентитет на дел од претставите.

Новата сезона НТБ ќе ја започне со: “Господин Благородник” од авторот Молиер, во режија на Благој Мицевски, следуваат: “Ни треба пејачка” од авторот Кен Лудвиг, во режија на Ненад Витанов, “Новогодишен сон” од авторот Јулијана Мирчевска, во нејзина режија.

Тука се и активните подготовки за “Битола Шекспир Фестивал” во месец ноември.