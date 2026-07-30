Повеќе од 1.500 лица починаа од ебола на истокот од Демократска Република Конго во она што се смета за најбрзорастечка епидемија во историјата, а бројот на заразени продолжува да расте и покрај напорите на здравствените служби.

Бројот на смртни случаи се зголеми за околу 50 проценти за само една недела.

Според новите владини податоци, регистрирани се 3.442 случаи на инфекција, додека 1.521 лице починало како резултат на болеста.

Епидемијата, прогласена на 15 мај, е различна од повеќето претходни бидејќи нема одобрени вакцини или третмани за вирусот Бундибугио, кој ја предизвика оваа епидемија.

Оваа епидемија досега го забележа најбрзото зголемување на бројот на жртви во историјата на еболата. Дури ја надмина и епидемијата од 2014-2016 година, која се сметаше за најлоша во историјата, со повеќе од 11.000 смртни случаи меѓу најмалку 28.000 заразени. Потоа беа потребни околу осум месеци за бројот на смртни случаи да достигне 1.000.

Еболата е ретка, но многу заразна болест која може да се пренесе преку телесни течности, како што се крв, повраќаница или сперма.

Болеста е тешка и често фатална.