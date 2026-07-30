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Неделник

Европските тимови му спремаат смена на Инфантино, еве кого го фаворизираат

Фудбал

30.07.2026

Европските фудбалски претставници ја разгледуваат номинацијата на претседателот на ПСЖ, Насер Ал-Келаифи, за функцијата претседател на ФИФА, објавува Политико.

Дискусиите за ова прашање започнале за време на Светското првенство во 2026 година. Една од наведените причини се извештаите дека сегашниот претседател на ФИФА, Џани Инфантино, планира да продаде дел од комерцијалните права на Светското првенство.

Во меѓувреме, претставниците на ПСЖ изјавија дека Ал-Келаифи „апсолутно нема амбиција, намера или интерес за улога во ФИФА“.

Пред два дена „Тајмс“ објави дека Инфантино размислува да продаде дел од комерцијалните права на Светското првенство на приватни инвеститори. Според весникот, УЕФА се спротивставила на идејата, наведувајќи дека нема намера да стои настрана додека ФИФА се обидува да ја преобликува иднината на фудбалот во интерес на приватните инвеститори

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