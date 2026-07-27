Инфантино: Mолете се, насмевнете се, поминете време со вашите најблиски или гледајте фудбалски натпревар

Претседателот на ФИФА, Џани Инфантино, им се обрати на критичарите на Светското првенство во 2026 година.

– Многу ми е жал што бевте толку обземени од омраза и критики па пропуштивте сè. До сите што го трошеа своето време и енергија на омраза, медитирајте, молете се, насмевнете се, поминете време со вашите најблиски или гледајте фудбалски натпревар, напиша Инфантино на социјалните мрежи.

За потсетување, на неодамнешниот Мундијал се случија неколку скандали, еден од нив е на укинувањето на суспензијата од еден натпревар за напаѓачот на САД, Фоларин Балогун.



Се случи и несоодветен третман на иранската делегација при влегувањето во САД, хаос со визи каде што на стотици илјади навивачи и на некои судии им беше одбиен влез, а протече и тајно писмо во кое Инфантино го фали „професионализмот“ на Аргентинците кои физички ги нападнаа фудбалерите на Шпанија по финалето.

Светското првенство во 2026 година се одржа во Мексико, САД и Канада од 11 јуни до 19 јули. Во финалето, Шпанија ја победи Аргентина со 1:0 по продолженија.