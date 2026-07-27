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Неделник

Вулин: На крајот на патот кон ЕУ секоја земја ја чека некоја „Хрватска“

Балкан

27.07.2026

Лидерот на движењето на Социјалистите, Александар Вулин, зборуваше за ултиматумот на Хрватска до Црна Гора и рече дека на крајот од патот кон ЕУ, барањата од Загреб ја чекаат секоја земја.

Црна Гора го призна Косово, стана членка на НАТО, воведе санкции кон Русија, вети дека ќе испрати војници во Украина, постојано води антисрпска политика, Црна Гора го претвори Андрија Мандиќ во Андреј Пленковиќ за да отвори кластер, а тоа не е доволно за да стане членка на Европската унија. Хрватска стави едукативно корективно вето на Поглавјето 31. Додека има траги од Србија во Црна Гора, додека единствената СПЦ е зачувана во Црна Гора и додека не се изгуби никаква шанса дека 32 проценти од Србите се прашани во Црна Гора колку 4 проценти од Албанците, дотогаш Црна Гора нема да биде членка на Европската унија. На крајот од патот кон ЕУ без право на одлучување, Хрватска нè чека со право на вето, рече Вулин.

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