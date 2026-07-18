МОК нема да преземе мерки против Инфантино поради случајот со Балогун

Меѓународниот олимписки комитет (МОК) нема намера да го санкционира претседателот на ФИФА, Џани Инфантино, поради одлуката да биде укината суспензијата на американскиот репрезентативец Фоларин Балогун за време на Светското првенство 2026, објави британскиот „Гардијан“, повикувајќи се на извори блиски до организацијата.

Случајот доби меѓународно внимание откако на 14 јули порталот „Сити АМ“ објави дека непрофитната организација „ФерСквер“ поднела жалба до МОК, обвинувајќи го Инфантино за начинот на кој било решено прашањето со суспензијата на Балогун.

Според еден од изворите на „Гардијан“, МОК смета дека нема основ да интервенира во начинот на кој меѓународните спортски федерации ги толкуваат и применуваат сопствените дисциплински правила.

Друг извор наведува дека односот на силите меѓу МОК и ФИФА значително се изменил во последните две децении, при што ФИФА стекнала поголемо влијание благодарение на растечките комерцијални приходи и способноста да привлече помлада глобална публика.

Балогун заработи црвен картон во натпреварот против Босна и Херцеговина, кој САД го добија со 2:0, но Дисциплинската комисија на ФИФА подоцна ја поништи неговата суспензија. Со тоа му беше дозволено да настапи во следниот натпревар, против Белгија, кој американската репрезентација го загуби со 4:1.

Во меѓувреме, американскиот претседател Доналд Трамп потврди дека разговарал со Џани Инфантино за случајот со Балогун, но истакнал дека не знаел каков бил конечниот исход од нивниот разговор.