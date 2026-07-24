Не ги игнорирајте овие знаци: Бојлерот може да најавува сериозен дефект

Иако експлозиите на бојлери се ретки, нивните последици можат да бидат исклучително сериозни. Затоа, експертите советуваат навремено да се препознаат предупредувачките знаци кои укажуваат дека уредот не работи правилно, со цел да се избегнат материјална штета, пожар или повреди.

Редовното одржување на бојлерот е клучно за безбедноста во домот, особено ако станува збор за постар уред. При најмал сомнеж за неисправност, се препорачува веднаш да се повика овластен сервисер, наместо сами да се обидувате да го поправите.

Истекување вода од сигурносниот вентил

Еден од најчестите предупредувачки знаци е истекување вода од сигурносниот вентил за температура и притисок. Неговата функција е да го регулира притисокот во бојлерот, а доколку постојано испушта вода, тоа може да значи дека во уредот се создава прекумерен притисок.

Вентилот не смее постојано да биде отворен

Кај исправен бојлер, сигурносниот вентил се активира само кога температурата или притисокот ќе ја надминат дозволената граница. Ако остане постојано отворен, тоа може да укажува на сериозен дефект кој бара итна интервенција.

Матна или кафеава вода

Доколку од чешмата почне да тече матна или кафеава вода, можно е во бојлерот да се насобрал голем слој талог или да има корозија во системот. Ова е јасен сигнал дека уредот треба да биде прегледан и исчистен.

Мирис на гас е причина за итна реакција

Еден од најопасните симптоми е мирисот на расипани јајца во близина на бојлерот. Таквиот мирис најчесто укажува на истекување на гас, што претставува сериозен безбедносен ризик. Во таков случај треба веднаш да се исклучи доводот на гас, да се напушти просторот и да се повика надлежна служба.

Пукање и необични звуци

Доколку при работа бојлерот испушта звуци како пукање или крцкање, тоа најчесто е последица на насобран талог кој го отежнува загревањето на водата. Освен што ја намалува ефикасноста, ова може да биде и знак дека уредот има потреба од сервисирање.

Експертите нагласуваат дека навременото сервисирање и редовните проверки се најдобрата заштита од посериозни дефекти. Игнорирањето на предупредувачките знаци може да доведе до скапи поправки, а во екстремни случаи и до опасни ситуации за членовите на домаќинството.