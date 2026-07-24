Лубеницата е здрава, но не претерувајте: Еве кога може да предизвика здравствени проблеми

Лубеницата е едно од најомилените летни овошја, позната по тоа што одлично освежува и го хидрира организмот благодарение на високата содржина на вода. Покрај тоа, таа е богата со витамините А и Ц, како и со ликопен – моќен антиоксиданс кој придонесува за здравјето на срцето и го штити организмот од оксидативен стрес.

Сепак, нутриционистите предупредуваат дека иако е многу здрава, прекумерната консумација може да предизвика одредени здравствени тегоби, особено кај луѓе со чувствителен дигестивен систем или со хронични заболувања.

Може да предизвика надуеност и дигестивни проблеми

Една од причините поради кои лубеницата кај некои луѓе предизвикува непријатности е нејзината содржина на фруктоза – природен овошен шеќер. Кај чувствителните лица, поголеми количини можат да доведат до надуеност, гасови, болки во стомакот или дијареја.

Особено внимателни треба да бидат лицата кои страдаат од синдром на нервозни црева (IBS), бидејќи лубеницата содржи FODMAP јаглехидрати, кои можат дополнително да ги влошат симптомите.

Дијабетичарите да внимаваат на порциите

Иако лубеницата не е забранета за лицата со дијабетес, лекарите препорачуваат умерена консумација. Таа има висок гликемиски индекс, што значи дека поголеми количини можат брзо да го покачат нивото на шеќер во крвта.

Во умерени порции – една до две парчиња – најчесто не претставува проблем, но претерувањето може да доведе до нагло зголемување на гликозата.

Што е со срцето и калиумот?

На социјалните мрежи често се појавуваат тврдења дека прекумерното јадење лубеница може да предизвика нарушување на електролитите или срцеви проблеми поради калиумот што го содржи.

Експертите нагласуваат дека за ваквите тврдења нема научни докази. Кај здрави луѓе, бубрезите без проблем го регулираат вишокот вода и калиум. Поголема претпазливост е потребна само кај лица со сериозни заболувања на бубрезите, срцева слабост или други состојби кај кои лекарот препорачал ограничен внес на калиум.

Колку лубеница е доволно?

Иако не постои официјално утврдена максимална дневна количина, нутриционистите препорачуваат околу 300 грама дневно, што одговара на две поголеми парчиња или две шолји исечкана лубеница.

Консумирањето половина или цела лубеница одеднаш значително ја зголемува веројатноста за појава на надуеност, непријатност во стомакот и повисоко ниво на шеќер во крвта.

И покрај тоа, лубеницата останува едно од најздравите летни овошја. Клучот, како и кај повеќето намирници, е умереноста – неколку парчиња се одличен избор за освежување и здрава исхрана, додека претерувањето може да предизвика повеќе непријатности отколку корист.