Зошто не е добро да се купува веќе исечена лубеница?

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Целата лубеница има природна заштита во форма на кора, додека по сечењето, месото од овошјето е изложено на околината, што создава поволни услови за развој на штетни бактерии.

Влажната и слатка внатрешност на лубеницата е погодна за размножување на микроорганизми како што се салмонела, E. coli и листерија, особено ако не се знае кога е исечено овошјето и како е складирано.

Бактериите може да се најдат на кората од цела лубеница, а при сечење, ножот може да ги пренесе во внатрешноста на плодот. Дури и темелното миење на кората не може целосно да ги отстрани сите бактерии што може да се наоѓаат на површината.

Откако лубеницата ќе се исече, изложениот дел од плодот обезбедува идеална средина за нивно растење. На собна температура, бројот на бактерии може значително да се зголеми во рок од неколку часа, додека правилното ладење го забавува овој процес, но не го запира целосно.

Покрај безбедносниот ризик, претходно исечената лубеница може да изгуби и дел од својата хранлива вредност. Изложеноста на кислород по сечењето го забрзува разградувањето на витамините и антиоксидансите.

Лубеницата е извор на ликопен и витамини А и Ц, но количината на овие хранливи материи може да се намали по сечењето, особено ако овошјето не е правилно складирано.

Ако купите или подготвите исечена лубеница, важно е да обрнете внимание на неколку работи:

Пред сечење, целата лубеница треба темелно да се измие, вклучувајќи ја и кората;



Користете чист нож и даска за сечење за да спречите вкрстена контаминација;



Ставете ја исечената лубеница во фрижидер што е можно поскоро, по можност во затворен сад;

одржувајте ја температурата во фрижидерот на 4°C или пониска;



Консумирајте ја исечената лубеница во рок од 3 до 4 дена, дури и ако е правилно чувана во фрижидер.



Пред консумирање, важно е да се обрне внимание на знаците на расипување, како што се лигава текстура, кисел мирис или промена на бојата. Доколку се забележат такви промени, најдобро е лубеницата да се фрли.

Цела лубеница е побезбеден избор

Кога е можно, се препорачува да се купи цела лубеница наместо претходно исечени парчиња. Целото овошје има подолг рок на траење и е помалку подложно на бактериска контаминација. Според истражувањето на USDA, складирањето на цела лубеница на собна температура може да помогне и во зачувувањето на антиоксидансите.

Исто така е важно да се обрне внимание каде ја купувате. Пореномираните продавачи и продавници имаат поголема веројатност да спроведат соодветни процедури за безбедност на храната. Исто така, не треба да консумирате исечена лубеница која била на собна температура повеќе од 2 часа или е неправилно складирана.

Кога купувате и јадете исечена лубеница, треба да се потпрете и на сопствените сетила. Необичен мирис, лигава површина или променет вкус може да бидат знак дека овошјето не е безбедно за јадење.