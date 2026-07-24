Скокна минималниот износ за К-15 – Еве колку пари ќе ни легнат на сметка годинава

Од 1 јули компаниите во приватниот сектор можат да започнат со исплата на регресот за годишен одмор, попознат како К-15. Според актуелните пресметки, минималниот износ би изнесувал околу 19.116 денари.

Сумата е пресметана врз основа на просечните нето-плати за февруари, март и април 2026 година, кои изнесувале 46.159, 48.433 и 48.779 денари. Просекот е околу 47.790 денари, а минималниот К-15 согласно колективниот договор изнесува 40 проценти од таа основица.

Право на К-15 имаат работниците во приватниот сектор кои имаат најмалку шест месеци непрекината работа кај истиот работодавач во текот на календарската година. Работодавачите можат да исплатат и повисок износ доколку тоа е предвидено со колективен договор или интерна одлука.

Важно е да се нагласи дека постојат исклучоци. Компаниите кои работат со загуба и имаат потешкотии во работењето можат, согласно законските и колективните одредби, да исплатат понизок износ на регрес или во одредени случаи да бидат ослободени од обврската за исплата, доколку за тоа постои соодветна документација и одлука донесена во согласност со прописите.

Од друга страна, работодавачите кои имаат обврска да исплатат К-15, а нема да го сторат тоа, можат да се соочат со инспекциски контроли и парични казни. Работниците имаат право да поднесат претставка до Државниот инспекторат за труд или своите права да ги бараат по судски пат.

За многу семејства оваа исплата претставува значајна финансиска поддршка во летниот период, кога се зголемуваат трошоците за одмор, сметки и секојдневни потреби. Од друга страна, за компаниите К-15 е дополнителен финансиски трошок, поради што дел од нив исплатата ја вршат подоцна во текот на годината.