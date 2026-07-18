Меси направи чекор кон „Златната копачка“ – води пред Мбапе пред големото финале

Лионел Меси повторно е во пол-позиција за освојување на „Златната копачка“ на Светското првенство 2026, откако Аргентина се пласираше во финалето со победата од 2:1 над Англија.

Иако не постигна гол во полуфиналето, капитенот на Аргентина забележа две асистенции, со што стекна предност во однос на Килијан Мбапе. Двајцата имаат по осум постигнати голови, но според правилата на ФИФА, при еднаков број погодоци предност има фудбалерот со повеќе асистенции.

Мбапе остана без гол и во поразот на Франција од Шпанија (2:0), но ќе има можност да ја поправи статистиката во натпреварот за третото место против Англија.

Од друга страна, Меси ќе има шанса да ја зголеми својата голгетерска сметка во неделното финале против Шпанија, кога Аргентина ќе се бори за светската титула.

Во конкуренција остануваат и англиските репрезентативци Хари Кејн и Џуд Белингем, кои имаат по шест погодоци и исто така ќе настапат во дуелот за третото место. Ерлинг Халанд, кој постигна седум голови, веќе нема можност да ја освои наградата по елиминацијата на Норвешка во четвртфиналето.

Најдобри стрелци на Светското првенство 2026

Играч Репрезентација Голови Лионел Меси Аргентина 8 Килијан Мбапе Франција 8 Ерлинг Халанд Норвешка 7 Хари Кејн Англија 6 Џуд Белингем Англија 6 Микел Ојарсабал Шпанија 5 Осман Дембеле Франција 5 Исмаил Саибари Мароко 4 Исмаила Сар Сенегал 4 Хулијан Кињонес Мексико 4

Победникот на трката за „Златната копачка“ ќе биде познат по завршувањето на финалето меѓу Аргентина и Шпанија. Во пресрет на последниот натпревар на турнирот, Меси е во најповолна позиција да го освои престижното признание.