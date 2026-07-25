Нови сомнежи околу интегритетот на СП 2026: Европска група издвои седум сомнителни случаи за обложување

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Иако Светското првенство 2026 заврши пред неколку дена, турнирот и натаму е во фокусот поради сомнежите за можни нерегуларности поврзани со обложувањето.

Групата од Копенхаген, независна мрежа што работи во рамки на Конвенцијата на Советот на Европа за спречување на местење спортски натпревари, објави дека за време на шампионатот издала седум таканаречени „жолти известувања“ поради атипични модели на обложување. Станува збор за сигнали што бараат дополнителна анализа, а не за доказ дека натпреварите биле наместени.

Меѓу случаите што привлекле внимание е црвениот картон на фудбалерот на Јужна Африка, Темба Звана, во дуелот со Мексико, како и невообичаено големиот обем на облози дека Шпанија нема да ја победи селекцијата на Капе Верде. Според достапните информации, на тие пазари биле уплатени околу 4,8 милиони долари, а натпреварот заврши без голови – 0:0.

Под лупа е и повеќеминутната ВАР-проверка по која беше поништен голот на Феран Торес на натпреварот меѓу Шпанија и Саудиска Арабија. Овие случаи ќе бидат предмет на дополнителна анализа за да се утврди дали станува збор за вообичаени пазарни движења или за потенцијални нерегуларности.

Од друга страна, ФИФА соопшти дека нејзината Работна група за интегритет не открила сомнителни активности во текот на сите 104 натпревари на Светското првенство и дека нема индиции за местење натпревари.

Целосниот извештај на Групата од Копенхаген сè уште не е објавен, па засега нема официјални заклучоци дека некој натпревар бил манипулиран. Сепак, идентификуваните случаи отворија нови прашања околу интегритетот на најголемиот фудбалски турнир во светот.