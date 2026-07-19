Фудбалскиот свет вечерва го добива новиот светски шампион – Шпанија и Аргентина во битка за трофејот

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Фудбалскиот свет вечерва ќе го насочи вниманието кон стадионот „МетЛајф“ во Њу Џерси, каде Шпанија и Аргентина ќе се соочат во големото финале на Светското првенство 2026. Натпреварот ќе го даде одговорот на прашањето која репрезентација ќе се искачи на светскиот трон по едномесечна возбудлива завршница на Мундијалот што за првпат се одржа во три земји – САД, Канада и Мексико.

Шпанија до финалето стигна со убедливи партии и импресивна игра, а во полуфиналето ја совлада Франција, потврдувајќи дека е една од најкомплетните селекции на турнирот. Од другата страна е Аргентина, која по драматичен пресврт во полуфиналето ја елиминира Англија и ќе се обиде да ја одбрани светската титула освоена во Катар во 2022 година.

Посебно внимание привлекува Лионел Меси, кој на 39-годишна возраст има можност да ја заокружи својата блескава репрезентативна кариера со уште една светска титула. На спротивната страна, младата шпанска генерација предводена од Ламин Јамал, Педри и Родри ќе се обиде да ја донесе втората светска круна во историјата на Шпанија.

Се очекува спектакуларна атмосфера пред повеќе од 80.000 гледачи, додека милиони љубители на фудбалот ширум светот ќе го следат натпреварот што ќе го означи крајот на едно од највозбудливите Светски првенства во историјата.

Вечерва ќе биде испишана нова страница во светскиот фудбал – дали Аргентина ќе успее да ја одбрани титулата или Шпанија повторно ќе се искачи на светскиот врв, ќе биде познато по последниот судиски свиреж.