Меси се збогувал со репрезентацијата? Аргентински новинар тврди дека ја соопштил одлуката во соблекувалната

„Аргентинскиот новинар Ернан Кастиљо тврди дека Меси им соопштил на соиграчите дека финалето било негов последен натпревар за репрезентацијата, но официјална потврда од Меси или од Фудбалската асоцијација на Аргентина сè уште нема“

Лионел Меси наводно донел одлука да ја заврши репрезентативната кариера по финалето на Светското првенство, но засега нема официјална потврда ниту од самиот фудбалер, ниту од Фудбалската асоцијација на Аргентина. Веста ја објави аргентинскиот новинар Ернан Кастиљо, кој тврди дека капитенот на „гаучосите“ им соопштил на своите соиграчи дека финалето против Шпанија било негов последен натпревар во националниот дрес.

„Тој говор во соблекувалната остана во соблекувалната. Вчерашниот говор беше уште поемотивен бидејќи зборуваше и за фактот дека тоа беше неговиот последен натпревар. Разликата е во тоа што вториот говор се одржа во ходникот. Како и на претходните натпревари, тој не кажа ништо посебно или нешто толку важно ниту тогаш во ходникот“, изјавил Кастиљо.

И покрај овие тврдења, Меси сè уште јавно не се изјаснил за својата иднина во аргентинската репрезентација, поради што информацијата треба да се третира како неофицијална.

На Светското првенство 2026, Меси уште еднаш беше предводник на Аргентина. Тој постигна осум голови и забележа четири асистенции, водејќи ја својата репрезентација до финалето. Доколку информациите се потврдат, Аргентина би останала без својот најтрофеен и еден од најголемите фудбалери во историјата на националниот тим.