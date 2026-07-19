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Неделник

Меси најверојатно ќе ја добие Златната топка без оглед на исходот од финалето

Фудбал

19.07.2026

Техничкиот комитет на Светската фудбалска асоцијација (ФИФА) одржа состанок во петокот за да разговара за наградите што ќе бидат доделени по финалето на Светското првенство во 2026 година.

Според „The Touchline“, на состанокот е одлучено дека напаѓачот на Аргентина, Лионел Меси, ќе ја добие Златната топка без оглед на исходот од финалето.

Триесет и деветгодишниот Меси постигна осум гола и имаше четири асистенции во седум натпревари на Светското првенство во 2026 година.

Аргентина ќе се соочи со Шпанија во финалето на Светското првенство на 19 јули во Њујорк. Натпреварот ќе се одржи вечер на стадионот „МетЛајф“ во Ист Радерфорд, Њу Џерси, САД, во 21 часот по македонско време.

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