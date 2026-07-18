Пред големото финале го прашаа Меси за познатата фотографија со Јамал: „Животот е чуден“

Капитенот на аргентинската фудбалска репрезентација, Лионел Меси, во пресрет на финалето на Светското првенство против Шпанија упати големи пофалби за младиот шпански репрезентативец Ламин Јамал.

Меси го нарече Јамал еден од најдобрите фудбалери во светот, но истовремено порача дека се надева оти младиот ас нема да го одигра својот најдобар натпревар токму во финалето.

Аргентинската ѕвезда зборуваше на заеднички настан што ФИФА го организираше во рамките на „Fan Fest“ пред големото финале. На настанот присуствуваа и селекторот на Шпанија, Луис де ла Фуенте, шпанскиот капитен Родри, селекторот на Аргентина, Лионел Скалони, како и голманот Емилијано Мартинез.

„Ламин е одличен фудбалер. Го следев бидејќи настапува за клубот што го сакам и на кој секогаш му посакувам сè најдобро. Со само 19 години веќе е еден од предводниците на светскиот фудбал. Пред него е целата кариера и можноста да постигне нешто историско. Ние ќе се обидеме тоа да не се случи овојпат“, изјави Меси.

Фотографијата што повторно стана вирална

Аргентинскиот капитен се осврна и на фотографијата направена пред 19 години за хуманитарен календар, на која тогаш младиот Меси го држи во рацете бебето Ламин Јамал.

Фотографијата во последните месеци повторно привлече огромно внимание, особено откако стана јасно дека двајцата ќе се соочат во финалето на Светското првенство.

„Тоа е неверојатно. Животот е чуден. Се фотографирав со него додека беше бебе, а сега ќе играме еден против друг во финалето на Светското првенство“, рече Меси.

Тој додаде дека му посакува успех на младиот Шпанец, но не и во неделното финале.

„Му посакувам многу среќа, бидејќи тоа ќе биде добро и за Барселона, но ќе направиме сè за да не го одигра својот најдобар натпревар. Иако, тоа нема да биде лесно“, додаде аргентинскиот капитен.

„Шпанија не е само Ламин Јамал“

Иако посебно го истакна младиот крилен напаѓач, Меси предупреди дека опасноста за Аргентина не доаѓа само од него.

„Не е само Ламин. Шпанија има многу врвни фудбалери и игра одличен фудбал. И ние имаме свои адути“, порача Меси.

Настанот го водеа поранешниот тенисер Новак Ѓоковиќ, НБА-ѕвездата Кевин Дурент и поранешниот НФЛ-квотербек Том Брејди, додека Меси беше главното изненадување пред неделното финале.

Извор: Курир