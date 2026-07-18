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Советот на Персискиот Залив ги осудува „воените злосторства“ извршени од Иран

Свет

18.07.2026

Фото: МИА архива

Генералниот секретар на Советот за соработка во Заливот (ССЗ), Џасем Мохамед Албудајви, денеска ги осуди иранските напади врз цивилната инфраструктура во Бахреин, Јордан и во Кувајт, оценувајќи ги како „воени злосторства“.

„Дејствијата на Иран претставуваат исклучително опасна ескалација, сериозно кршење на меѓународното право и на Повелбата на Обединетите нации, како и воени злосторства (…) имајќи предвид дека намерно се гаѓаат цивилната инфраструктура и објекти“, наведе Албудајви во соопштението.

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