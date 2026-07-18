Советот на Персискиот Залив ги осудува „воените злосторства“ извршени од Иран

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Генералниот секретар на Советот за соработка во Заливот (ССЗ), Џасем Мохамед Албудајви, денеска ги осуди иранските напади врз цивилната инфраструктура во Бахреин, Јордан и во Кувајт, оценувајќи ги како „воени злосторства“.