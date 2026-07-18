Советот на Персискиот Залив ги осудува „воените злосторства“ извршени од Иран

Генералниот секретар на Советот за соработка во Заливот (ССЗ), Џасем Мохамед Албудајви, денеска ги осуди иранските напади врз цивилната инфраструктура во Бахреин, Јордан и во Кувајт, оценувајќи ги како „воени злосторства“.
„Дејствијата на Иран претставуваат исклучително опасна ескалација, сериозно кршење на меѓународното право и на Повелбата на Обединетите нации, како и воени злосторства (…) имајќи предвид дека намерно се гаѓаат цивилната инфраструктура и објекти“, наведе Албудајви во соопштението.