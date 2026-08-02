Трамп ги откажа планираните напади врз Иран, се повикува на дипломатски напредок

Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека го ставил на чекање планираниот нов бран воени напади врз Иран поради, како што опиша, напредокот кон дипломатски договор.

Трамп на Трут Соушл наведе дека суспензијата е условена со брзо постигнување договор.

Тој рече дека американската војска е подготвена да удри со сета своја сила, но дека Иран и другите земји во регионот побарале од Вашингтон да се воздржи од напад бидејќи биле договорени „рамките на договорот“.

Според Трамп, предложениот договор би вклучувал повторно целосно отворање на Ормуската Теснина и „крај на иранската нуклеарна закана“. Тој додаде дека и Израел ќе се придржува до договорот.

Трамп не изнесе дополнителни детали за наводниот дипломатски напредок. Иран и другите земји во регионот вклучени во разговорите засега не дадоа коментар.

Техеран претходно се закани со возвратни напади врз клучната инфраструктура во Израел и земјите од Заливот по извештаите на американските медиуми дека Вашингтон размислува за нов голем напад врз цели во Иран. Според извештаите, потенцијалните напади би можеле да ја вклучат и иранската енергетска инфраструктура.(МИА)