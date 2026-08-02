Три лица загинаа во експлозија до кафуле во центарот на Москва

Три лица загинаа, а 15 се повредени во експлозија што синоќа избувна во близина на едно кафуле во центарот на Москва, потврди руското Министерство за внатрешни работи.

„Московската филијала на МВР работи на местото на инцидентот. Според достапните информации, денеска околу 20:10 часот по локално време се случила експлозија во близина на летна бавча на кафуле, во која три лица загинаа, а 15 се повредени“, изјави синоќа претставник на МВР.

Истражниот комитет соопшти дека се утврдува точниот број на жртви и околностите на инцидентот.

„Во врска со инцидентот што се случи во зградата на Кудринскиот плоштад во Москва, истражителите и криминолозите од Главната управа на Истражниот комитет работат на лице место. Во тек е увид“, се наведува во соопштението.

Помошникот министер за здравство Алексеј Кузњецов изјави дека на повредените им била укажана медицинска помош.

„Жртвите од експлозијата во ресторанот во Москва ја добиваат сета потребна медицинска нега“, им изјави тој на новинарите.

Полицијата претходно наведе дека експлозијата се случила до летната бавча на кафуле кое се наоѓа во близина на еден од седумте облакодери од ерата на Сталин на Кудринскиот плоштад во Москва.(МИА)