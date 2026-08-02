Костадиновски: Потребно е повторно да учиме да бидеме обединети околу Уставот, владеењето на правото и заедничката одговорност кон Републиката

Претседателот на Уставниот суд, Дарко Костадиновски, по повод 2 Август – Илинден, Денот на Републиката, упати честитка до граѓаните, во која истакна дека идеалите на илинденците и асномската генерација обврзуваат на градење просперитетна, современа и правна држава.

Денес, кога одбележуваме 123 години од Илинденското востание и 82 години од Првото заседание на АСНОМ, со длабока почит се поклонуваме пред визионерството, храброста и жртвата на генерациите кои ги поставија темелите на македонската државност, истакна Костадиновски.

Идеалите на илинденците и на асномската генерација, како што посочува Костадиновски, нè обврзуваат да создадеме просперитетна, современа и правна држава, во која институциите ќе постапуваат одговорно, а граѓаните ќе имаат доверба дека нивните права и слободи се сигурно заштитени.

Чин на највисок патриотизам денес претставува вистинската посветеност на владеењето на правото, почитувањето на Уставот и јакнењето на правната држава, наведува претседателот на Уставниот суд.

Тој истакнува дека силата на Уставот лежи целосно во посветеноста на секој граѓанин да го штити истиот, оценувајќи дека само доколку секој од нас ја чувствува таа должност, уставните права и слободи ќе бидат вистински заштитени, а правната држава ќе биде наша заедничка реалност.

Денес повеќе од кога било, потребно е повторно да учиме да бидеме обединети околу Уставот, владеењето на правото и заедничката одговорност кон Републиката. Илинденската идеја не завршува со освојувањето на слободата. Таа продолжува со обврската да ја чуваме истата. Мирот и слободата се неразделни, а праведното општество може да постои само таму каде што владее правото и секој ја презема својата одговорност кон државата и кон Уставот. Нека ни е честит и вековит Илинден – Денот на Републиката, наведува во честитката претседателот на Уставниот суд.