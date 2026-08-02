Струмички пожарникари спасиле мајка и дете паднати во провалија кај манастирот „Св. Илија“

Струмичките пожарникари утринава успешно спасија мајка и дете кои паднале во провалија покрај трим-патеката што води кон манастирот „Св. Илија“.

Од Територијалната противпожарна единица Струмица информираат дека спасувачката акција започнала околу 05:15 часот, кога тим од пожарникари-спасители бил испратен на местото на настанот.

По пристигнувањето на местото на настанот, пожарникарите со употреба на соодветна спасувачка опрема успешно ги извлекле двете лица од непристапниот терен и ги предале на екипа на Итната медицинска помош за понатамошен преглед и згрижување.

Од ТППЕ Струмица информираат дека благодарение на брзата, професионална и координирана реакција на спасувачките екипи, интервенцијата завршила успешно.

Од единицата апелираат до граѓаните кои ги користат трим-патеките и планинските патеки да бидат особено внимателни, особено во раните утрински и ноќните часови, при движење по стрмни и непристапни делови од теренот.