21.03.2026
Струмичките пожарникари рано утринава извлекле девојка падната во провалија

Хроника

21.03.2026

Денес, во раните утрински часови пожарникарите-спасители од ТППЕ Струмица интервенирале на извлекување на паднато женско лице во провалија под Цареви Кули, на место викано Црвен Дол.

Како што се наведува во Фејсбук-објавата на струмичките пожарникари, станува збор за исклучително тежок и непристапен терен, каде интервенирале шест пожарникари-спасители со две теренски противпожарни возила.

Во акцијата беше користена алпинистичка опрема и носила за безбедно извлекување на повреденото лице. По успешно спроведената акција, лицето беше извлечено и предадено на екипа на Итна медицинска помош“, посочија од Пожарникари – Струмица, додавајќи дека на лице место присутни биле и екипи на МВР Струмица.

