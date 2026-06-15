Мисајловски на меѓународниот саем за одбрана и безбедност „EUROSATORY 2026“ во Париз

На покана на министерката за одбрана на француските вооружени сили Катерине Ваутрин, денеска присуствувам на отворањето на меѓународниот саем за одбрана и безбедност „EUROSATORY 2026“ во Париз.

Во пресрет на следните чекори за модернизација на опремата на македонската Армија, овој саем претставува одлична можност за запознавање со најновите техничко-технолошки достигнувања во областа на одбраната, презентирани од повеќе од 400 компании и производители на воена опрема.

Присуството на вакви настани е од особено значење за следење на современите трендови во одбранбената индустрија, размена на искуства со партнери и сојузници и согледување на новите можности за понатамошно јакнење и унапредување на одбранбените капацитети.