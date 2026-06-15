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15.06.2026
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Понеделник, 15 јуни 2026
Неделник

Галерија од подготовките на македонската кошаркарска репрезентација

Кошарка

15.06.2026

 Најдобрата македонска кошаркарска репрезентација ги стартуваше подготовките за дуелите од претквалификациите за Евробаскет 2029, кои на почетокот на следниот месец ќе ги играме против Република Ирска и Луксембург. Селекторот Жозеп Мариа Берокал, заедно со стручниот штаб составен од асистентите Ѓорѓи Кочов, Никола Велев и Марко Докузовски, на првиот тренинг имаше на располагање најголем број од повиканите кошаркари.

Во наредните денови се очекува приклучување на Андреј Јакимовски и Адем Мекиќ, како и на странската опција за која стручниот тим предводен од селекторот Берокал дополнително ќе донесе одлука. Репрезентативците ќе работат по еден тренинг дневно во салата „Лазар Лечиќ“ во Скопје, а пред крајот на седмица е планиран и првиот контролен натпревар. Проверка за „црвено-жолтите“ ќе биде на 21 јуни, кога македонскиот национален тим ќе игра против селекцијата на Бугарија на гостински терен.

Нашата репрезентација е дел од групата „А“ во претквалификациите за пласман на Евробаскетот 2029 година, каде за противници ги има националните тимови на Ирска, Луксембург и Азербејџан. Македонската селекција досега има максимален ефект во групата – четири победи во исто толку натпревари и се наоѓа на првото место.

Дуелот со Ирска е на 2 јули во Скопје, во рамките на петтото коло, а три дена подоцна следува гостувањето во Луксембург со кое ќе биде затворена оваа претквалификациска фаза.

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