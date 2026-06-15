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15.06.2026
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Понеделник, 15 јуни 2026
Неделник

Најмногу се градат станови до 75 метри квадратни

Економија

15.06.2026

 Во  2025 година, деловните субјекти изградиле 3 733 станови, чија просечна корисна површина е 75.2 м2, од кои 3 677 се во индивидуална сопственост, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика.

Најмногу се градело во Скопскиот регион.

Изградени се вкупно 1 852 објекти со вкупна станбена површина од 280 644 м2, а вредноста на извршените градежни работи изнесува 44.5 милијарди денари.

Индивидуалните сопственици, пак, извршиле градежни работи во вредност од 16.2 милијарди денари и завршиле 2 518 станови со вкупна површина од 320 404 м2, од кои 92  се станови во викенд-куќи со вкупна површина од 11 114 м2

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