Mурињо веќе го склопува составот, доаѓа Кукурела

Шпанскиот фудбалски репрезентативец Марк Кукурела му се придружи на Реал од Челзи, објави прес-службата на мадридскиот клуб.

Дваесет и седумгодишниот Шпанец потпиша договор до 30 јуни 2032 година.

Кукуреља беше во Челзи од летото 2022 година. Тој одигра 163 натпревари, постигна девет гола и имаше 13 асистенции. Фудбалерот е производ на младинскиот систем на Барселона.

На Светското првенство во 2026 година Кукуреља ќе биде дел од шпанскиот национален тим. Ниту еден играч на Реал Мадрид претходно не беше повикан во шпанската репрезентација за Мундијалот.

Минатата сезона, Реал Мадрид заврши втор во Ла Лига и не освои ниту еден трофеј. Челзи заврши десетти на табелата во Премиер лигата