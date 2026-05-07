Подигнати 400 кредити со само 10% учество, Славески очекува позитивни ефекти

Гувернерот на Народната банка, Трајко Славески, денеска соопшти дека мерката за поддршка на граѓаните кои купуваат свој прв дом веќе дава резултати. Во првите три месеци од нејзината примена, подигнати се околу 400 станбени кредити под значително поповолни услови.

Главната поволност што ја воведе Централната банка е намаленото сопствено учество, кое сега може да изнесува само 10 проценти за оние кои првпат решаваат станбено прашање.

„Следиме секој месец и за првите три месеци, од декември до крајот на февруари, има 400 такви кредити. Мислам дека мерката ќе го има посакуваниот ефект,“ подвлече Славески.

Гувернерот појасни дека додека условите за останатите станбени кредити се затегнати заради заштита од прекумерно задолжување, фокусот останува на помош за семејствата и лицата кои купуваат прв стан.