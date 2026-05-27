Големо невреме во Словенија, паѓаше град со големина на орев

Силно невреме проследено со силни ветрови ги погоди источните делови на Словенија попладнево, а некои места падна и град со големина на орев, кој дополнително ги оштети покривите, пишува N1 Словенија.

Бурата предизвика штети на покриви, дрвја и земјоделско земјиште. Податоците од Дирекцијата за заштита и спасување покажуваат дека десетици операции за гаснење пожари биле започнати поради штети од ветер во областите Света Ана, Јуровски Дол, Бенедикт, Ленарт, Горња Радгона, Шентил, Старше, Дуплек, Радељ об Драви и Словенска Бистрица.

Претседателот на противпожарната служба Света Ана, Грегор Ласецки, изјави за N1 дека пожарникарите се на местото на настанот.