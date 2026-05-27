 Skip to main content
27.05.2026
Република Најнови вести
Среда, 27 мај 2026
Неделник

Се уште се трага по скопјанка која изчезнала вчера во Карпош

Хроника

27.05.2026

Фејсбук профил

Лидија Велковска Бојчевска, повозрасна жена исчезнала во скопската населба Карпош, а семејството упати апел за помош во потрагата.

Последен пат, жената која пати од деменција била видена вчера, 26 мај, околу 15:15 часот, во дворот на основното училиште „Петар Поп Арсов“.

Семејството во објава на Фејсбук наведува дека во моментот на исчезнувањето Лидија била облечена во розови тренерки и блуза со црно-бели линии.

Секој што има било каква информација или ја видел да контактира на телефонскиот број 070/399-945 или да ја информира полицијата.

Поврзани вести

Македонија  | 14.05.2026
Перински: Нема известување за оставка од градоначалникот на Карпош, сè друго се шпекулации
Сервиси  | 14.04.2026
Улици од Карпош и делови од неколку скопски села денеска без струја
Скопје  | 25.03.2026
Бесплатни ехо-прегледи на дојки за девојки и жени од Карпош