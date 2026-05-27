Со „Набуко“ на Верди свечено ќе се затворат 54. Мајски оперски вечери на 31 мај, изведбата ќе биде посветена на баритонот Ристе Велков кој трагично загина

Со изведбата на грандиозната опера „Набуко“ од Џузепе Верди, на 31 мај со почеток во 20.00 часот, на сцената на Националната опера и балет свечено ќе биде затворено 54. издание на фестивалот „Мајски оперски вечери“.



Операта ќе биде изведена под диригентската палка на гостинот од Аргентина, Јерухам Шаровски, во режија на Ренато Бонајуто (Италија). Сценографијата и костимографијата се на Флавио Арбети и Артемио Кабаси (Италија), кореограф е Маја Митровска-Богојевска, концерт-мајстор е Климент Тодороски, а хор-мајстор Јасмина Ѓорѓеска.



Насловната улога – Набуко – ќе ја толкува Алберто Газале (Италија), во улогата на Абигаиле ќе настапи Сузана Бранкини (Италија), Николина Јаневска ќе ја толкува улогата на Фенена, Ѓорѓи Цуцковски ќе настапи како Исмаил, а во улогата на Захарие ќе настапи Хиденори Иноуе (Јапонија). Во останатите улоги ќе настапат Диме Петров, Ана Ројдева и Никола Стојчевски, заедно со хорот, оркестарот и балетскиот ансамбл на Националната опера и балет, како и ученици од балетскиот оддел при ДМБУЦ „Илија Николовски – Луј“.