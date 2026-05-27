27.05.2026
Среда, 27 мај 2026
На седми јуни ќе се знае дали ќе падне Флорентино Перез

 Реал Мадрид го објави датумот на своите претседателски избори. Гласањето ќе се одржи на 7 јуни.

Претходно, сегашниот претседател на клубот, Флорентино Перез, објави предвремени избори по втората последователна сезона без трофеј. Тој беше реизбран за претседател на Реал Мадрид со четиригодишен мандат во јануари 2025 година.

Седумдесет и деветгодишниот Перез ќе се соочи со бизнисменот Енрике Рикелме. 

Перез го водеше Реал Мадрид од 2000 до 2006 година, враќајќи се на функцијата во 2009 година. Под негово водство, мадридскиот клуб ја освои шпанската лига седум пати, шпанскиот куп три пати и шпанскиот Суперкуп седум пати. Клубот, исто така, ја освои Лигата на шампионите седум пати, Суперкупот на УЕФА шест пати, Светското клупско првенство на ФИФА пет пати и Интерконтиненталниот куп двапати.

Во сезоната 2025/26, Реал Мадрид заврши втор во Ла Лига со 86 бода. Тие исто така стигнаа до четвртфиналето на Лигата на шампионите, каде што загубија од Баерн Минхен (1:2; 3:4), загубија од Албасете (2:3) во осминафиналето на Купот на кралот и беа поразени од Барселона (2:3) во финалето на шпанскиот Суперкуп.

