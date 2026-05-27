Топлотен бран ја зафати Италија: Рим, Фиренца и Торино во црвена зона

Италија денеска воведе портокалово предупредување за екстремни горештини во 14 градови, додека за четири градови утре се очекува подигнување на алармот на највисоко, црвено ниво.

Под портокалово предупредување се наоѓаат Болоња, Болцано, Бреша, Фиренца, Фрозиноне, Милано, Перуџа, Риети, Рим, Торино, Трст, Венеција, Верона и Витербо.

Според најавите, дополнителен пораст на температурите поради топлотниот бран што ја зафати Европа ќе се почувствува во Фиренца, Рим, Торино и Болоња, каде што утре ќе биде активирано највисокото, црвено предупредување.

Системот за предупредување на италијанското Министерство за здравство има три нивоа, покрај зелената зона, која означува дека нема опасност.

Жолтото ниво претставува претходно предупредување, додека портокаловото значи дека температурите и временските услови можат да претставуваат ризик за здравјето, особено за повозрасните лица и хронично болните.

Црвеното ниво означува дека горештините претставуваат опасност за целото население, а не само за ранливите категории граѓани.

