Андоновски: Оптимистичко сценарио е укинување на роаминг со ЕУ од 1 јануари 2027, рокот не зависи од нас, туку од Унијата

Министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски во однос на најавите за укинување на роамингот на ЕУ со Западен Балкан, вели дека тоа не зависи од нас, туку од ЕУ, а оптимистичко сценарио тоа да се случи би можело да биде 1 јануари 2027 година.

Едно оптимистичко сценарио е дека до крајот на годината би ја имале оваа можност за нашите граѓани. Тоа сепак зависи од Европската Унија, рокот не зависи од нас, но би значело оптимистичко сценарио – роаминг од 1 јануари 2027 година – изјави Андоновски одговарајќи на новинарски прашања на настан посветен на конкурентноста, иновациите и дигиталната трансформација во земјите од Западен Балкан.

Тој потсети дека тоа е иницијатива на Европската Унија за намалување на трошоците за роаминг за граѓаните од Западен Балкан коишто ќе патуваат во Европската Унија и за граѓаните на Европската Унија коишто патуваат во земјите од Западен Балкан.

И покрај дезинформациите дека сме биле исклучени, направивме сериозни напори и државата ги донесе, ја донесе потребната регулатива за да ги примени четирите директиви и регулативи на ЕУ и да овозможи бесплатен роаминг за граѓаните од Македонија кога ќе патуваат во Европската Унија. Законите, последната измена на Законот за електронски комуникации е испратена на Европската комисија на мислење, утврдена е на Влада и испратена. По позитивното мислење од страна на ЕУ, ќе биде донесена и во Собранието – истакна Андоновски.

Додаде дека во меѓувреме ЕУ започнува преговарачки процес, а од наша страна беше побарано номинирање на преговарачи во тој процес.