 Skip to main content
27.05.2026
Република Најнови вести
Среда, 27 мај 2026
Неделник
BZrJ4IEr7bw

Премиера на најновиот филм на Педро Алмодовар, „Горчлив Божиќ“ на 28 мај во кината ширум нашата земја

Филм

27.05.2026

Шест години по „Болка и слава“, Педро Алмодовар се враќа на Канскиот филмски фестивал, каде што неговото најново дело, „Горчлив Божиќ“, ќе ја има својата меѓународна премиера во натпреварувачката програма, додека домашната премиера на овој филм е закажана за 28 мај во нашите кина.

По неговиот прв игран филм на англиски јазик, „Следната соба“, Алмодовар се враќа на снимање во Шпанија и работа со некои од неговите познати соработници.

Снимен во Мадрид и во живописниот Ланзароте, „Горчлив Божиќ“ ги спојува Барбара Лени и Леонардо Сбарала во главните улоги, како и Аитана Санчез-Хихон, Милена Смит, Ким Гутиерез и една од главните музи на Алмодовар – Роза де Палма, во споредна улога.

„Горчлив Божиќ“ ја следи режисерката Елса (Барбара Лени), која по смртта на нејзината мајка се посветува целосно на работата како одбранбен механизам.

Откако е принудена да направи пауза, таа оди на патување во Ланзароте со нејзината пријателка Патриција (Викторија Луенго) која штотуку дознала дека нејзиниот сопруг ја изневерил.

Паралелно, ја следиме приказната за режисерот и сценарист Раул (Леонардо Сбараља) додека тој и Елса ја истражуваат нераскинливата врска помеѓу реалниот живот и фикцијата и се соочуваат со одговорноста што таа ја носи со себе.

Важен дел од „Горчлив Божиќ“ е музиката на мексиканската пејачка Ксавела Варгас, од која Алмодовар често бил инспириран, а самиот филм го носи насловот на една од нејзините песни (Амарга Навидад).

Поврзани вести

Филм  | 15.05.2026
„Горчлив Божиќ“ на Алмодовар од Кан доаѓа пред домашната публика
Филм  | 15.04.2026
Наградуваниот филм „Островот Амрум“ во режија на Фатих Акин доаѓа во домашните кина
Филм  | 22.12.2025
Објавен трејлер од „Одисеја“ долгоочекуваната адаптација на античкиот грчки еп на Хомер во режија на Кристофер Нолан