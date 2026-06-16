Трамп размислува да разреши високи функционери кои имаат негативен став за договорот со Иран

На удар се воениот секретар Пит Хегсет и директорот на ЦИА, Џон Ратклиф

facebook-donald-j.-trump

Американскиот претседател, Доналд Трамп, врши притисок врз израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху да ги повлече израелските сили од Либан до петок“, објавува Ширит Авитан Коен, новинарка од „Израел Хајом“.

Истовремено, израелскиот весник пишува дека Трамп се соочува со негативни реакции за договорот со Иран и во сопствените кругови. Според весникот, тоа е причина за Трамп да размислува за сериозни промени во својата администрација.

Претседателот на САД, Доналд Трамп, размислува да разреши низа високи функционери на администрацијата кои се спротивставија на договорот со Иран, вклучувајќи го воениот секретар Пит Хегсет и директорот на ЦИА, Џон Ратклиф. Лицето кое, засега, се чини дека ужива имунитет е државниот секретар Марко Рубио. Меѓу другото, тој е многу внимателен да не го критикува договорот, а исто така ужива и значителна популарност“, – велат американски извори за „Израел Хајом“.

Истовремено, „Економист“ пишува дека Договорот меѓу Иран и САД претставува личен удар за израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху.

Целите на Израел и САД во Иран станаа помалку усогласени, а договорот ќе го остави Тел Авив без никакви стратешки придобивки“, пишува „Економист“.

Во меѓувреме, од Иранската револуционерна гарда (ИРГЦ) потврдуваат дека САД почнале со укинување на поморската блокада на иранските пристаништа.

Сепак, ИРГЦ известува дека бродовите мора да продолжат да се координираат со ИРГЦ кога минуваат низ Ормутскиот теснец.