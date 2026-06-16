ВМРО-ДПМНЕ: Стевчо Јакимовски нека оди на Бихаќка, кривичната пријава му е поднесена во време на СДС

Лицето Стевчо Јакимовски, кој е дел од црната листа на САД, се уште не може да се помири со фактот дека ги загуби изборите во Карпош, па секојдневно се занимава со ВМРО-ДПМНЕ, реагираат од владејачката партија на обвинувањата на Јакимовски.

Му препорачуваме на Стевчо Јакимовски следен пат да се снима на Бихаќка пред штабот на СДС, затоа што кривичната пријава му е поднесена токму во времето на владеење на СДС.

Дополнително, нам ни е чудно како Стевчо кој секој ден држеше пресови за здравствената состојба на Сотир, сега кога треба да се соочи со правдата стана болен. Чудно е како функционира кармата.