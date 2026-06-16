 Skip to main content
16.06.2026
Република Најнови вести
Вторник, 16 јуни 2026
Неделник

ВМРО-ДПМНЕ: Стевчо Јакимовски нека оди на Бихаќка, кривичната пријава му е поднесена во време на СДС

Македонија

16.06.2026

Лицето Стевчо Јакимовски, кој е дел од црната листа на САД, се уште не може да се помири со фактот дека ги загуби изборите во Карпош, па секојдневно се занимава со ВМРО-ДПМНЕ, реагираат од владејачката партија на обвинувањата на Јакимовски.

Му препорачуваме на Стевчо Јакимовски следен пат да се снима на Бихаќка пред штабот на СДС, затоа што кривичната пријава му е поднесена токму во времето на владеење на СДС.

Дополнително, нам ни е чудно како Стевчо кој секој ден држеше пресови за здравствената состојба на Сотир, сега кога треба да се соочи со правдата стана болен. Чудно е како функционира кармата.

Не е болен за глупави изјави, но е болен кога треба да оди во затвор, стои во реакцијата на ВМРО-ДПМНЕ.

Поврзани вести

Хроника  | 11.06.2026
Кривична против уште еден поранешен градоначалник
Хроника  | 11.06.2026
Тик-так: Стевчо Јакимовски на 2 јули треба да оди во затвор
Хроника  | 09.06.2026
Апелација пресуди: Една година затвор за Стевчо Јакимовски