Членките на ЕУ се договорија за поедноставена структура на буџетот вреден трилион евра

Земјите членки на Европската Унија денеска се договорија за значително поедноставна рамка за следниот долгорочен буџет на блокот за периодот од 2028 до 2034 година.

Според плановите, средствата од ЕУ што ќе се трошат за различни проекти и иницијативи, како што се набавките во одбраната или земјоделската политика, треба да бидат структурирани во три главни столбови, што е намалување во споредба со седумте категории на трошоци во сегашната повеќегодишна буџетска рамка.

Средствата за земјоделство и регионална поддршка во рамките на ЕУ ќе потпаднат под чадорот на економската, социјалната и територијалната кохезија. Столбот за конкурентност вклучува финансирање за зајакнување на единствениот пазар на ЕУ и за одбранбени трошоци. Третиот столб ја опфаќа надворешната политика на ЕУ.

Германскиот државен министер за европски прашања Гинтер Крихбаум изјави дека Германија е задоволна од ваквиот пристап, пренесе ДПА.

Станува збор и за тоа да се осигураме дека ќе можеме да се одржиме во услови на глобалните притисоци со кои во моментов се соочуваме – рече тој на маргините на буџетските преговори во Луксембург.

Критичарите веќе долго време тврдат дека сегашната буџетска структура е премногу комплексна.

Сè уште не е јасно колку пари ќе изнесува новиот повеќегодишен буџет, со оглед на тоа што во ЕУ во моментов се водат долги преговори. Германската влада го отфрли неодамнешниот компромисен предлог на ротирачкото кипарско претседателство со ЕУ како „апсолутно разочарувачки“.

Намалувањето од 2 проценти на предложениот буџет од страна на Европската комисија, кој изнесува 1,76 трилиони евра (2,04 трилиони долари), како што предложи Кипар, е далеку од доволно. Наместо тоа, Берлин повикува на суштински кратења во сите области.

Се очекуваат долги и тешки преговори.(МИА)