27.05.2026
Не му се игра во Лига Европа: Модриќ можно е да се пензионира по СП

 Фудбалерот од средниот ред на Милан и хрватски репрезентативец Лука Модриќ, ќе го објави своето пензионирање по Светското првенство во 2026 година, објави новинарот Николо Шира на социјалните мрежи.

Модриќ во септември ќе наполни 41 година.

Хрватот се приклучи на италијанскиот клуб минатото лето како слободен играч. Неговиот тековен договор со Милан е до крајот на јуни 2026 година, со можност за продолжување. 

„Transfermarkt“ ја проценува неговата вредност на четири милиони евра.

Пред пет шест дена, селекторот на Хрватска, Златко Далиќ, го објави составот за Светското првенство 2026. Модриќ е вклучен во списокот од 26 играчи.

Во сезоната 2025/26, Модриќ играше на 37 натпревари во сите натпреварувања, постигнувајќи два гола и имајќи три асистенции.

