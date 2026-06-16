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Неделник

Потпишувањето на рамковниот договор помеѓу САД и Иран ќе биде во Биргеншток

Свет

16.06.2026

Потпишувањето на рамковниот договор помеѓу Иран и САД за завршување на војната на Блиски Исток ќе биде организирано во планинското одморалиште Биргеншток, централна Швајцарија.

Во оваа фаза, потпишувањето е закажано за петок, 19 јуни во Биргеншток, во кантонот Нидвалден. Местото го предложија пакистанските и катарските медијатори, како и САД и Иран, се наведува во соопштението на швајцарското Министерство за надворешни работи.

Во соопштението се истакнува дека швајцарското МНР е во близок контакт со САД, Иран, Пакистан и Катар.(МИА)

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