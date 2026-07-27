Албанскиот парламент, без опозицијата, го ратификува договорот со САД за кредит во износ од 302 милиони долари

Албанскиот парламент доцна попладнево со 74 гласа „за“ на владејачките социјалисти и без присуство на опозицијата го ратификуваше договорот за кредит меѓу Албанија и Соединетите американски држави, во рамки на финансирањето на странска војска (FMF).

Расправата се одржа на седница зад затворени врати, бидејќи мнозинството тврдеше дека документот содржи класифицирани информации, додека процесот на гласање беше отворен.

Како што беше најавено, Демократската партија и нејзините сојузници не учествуваа на седницата. ДП во принцип беше за овој договор, но сметаше дека неговото донесување по итна постапка е неуставно.

Договорот, кој владата го усвои во петокот, предвидува заем од 302 милиони долари за финансирање на модернизацијата на вооружените сили, што ќе овозможи купување опрема, системи и услуги според стандардите на НАТО.

Албанија денеска се смета за сигурен сојузник и фактор на стабилност во регионот. Денеска, ратификувавме договор во вредност од 302 милиони долари, што ќе се користи за вооружените сили. Кредитот има рок на отплата до 12 години. Финансирањето ќе се исплаќа постепено за конкретни потреби, рече Таулант Бала, координатор на пратеничката група на Социјалистичката партија.

Според него договорот го зајакнува и стратешкото партнерство со САД.