Реал Мадрид нема намера да го продаде Винисиус за под 160 милиони евра

Реал Мадрид сака да добие најмалку 160 милиони евра од продажбата на напаѓачот Винисиус Жуниор, објави „Sport.es“.

„Кралевите“ се подготвени да се разделат од 26-годишниот играч, кој го бараат Арсенал и други клубови, само ако добијат профитабилна понуда.

Во сезоната 2025/26, Винисиус играше на 53 натпревари во сите натпреварувања, постигнувајќи 22 гола и 14 асистенции. На Светското првенство во 2026 година, Бразилецот постигна четири гола и имаше една асистенција на пет натпревари.

„Трансфермаркт“ го проценува играчот на 140 милиони евра.

Договорот на Винисиус со Реал Мадрид е до 30 јуни 2027 година