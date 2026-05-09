Mухамеди: Стефан Андоновски од ВМРО-ДПМНЕ е интелектуално поспремен од сите министри на „Вреди“ заедно

09.05.2026

Oткако денеска Вреди од коалација стана една партија, Умер Мухамеди од граѓанската инцијатива „Кој е следен“ излезе со споредба на кадрите што ги има Влен и ВМРО-ДПМНЕ.

Само прочитајте ги биографиите на министрите на ВМРО-ДПМНЕ и направете споредба со тие од „Вреди“ и ќе се уверите дека само Стефан Андоновски е интелектуално поспремен од сите министри на „Вреди“ заедно. И после Албанците биле дискриминирани. Па со кадри од ФОН како тој министерот за економија како ќе просперираат Албанците и државата? праша Мухамеди.

