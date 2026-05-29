 Skip to main content
29.05.2026
Република Најнови вести
Петок, 29 мај 2026
Неделник

Директорот на полицијата на Србија потврди дека се урнал полициски хеликоптер

Балкан

29.05.2026

Директорот на српската полиција Драган Васељевиќ денеска потврди дека полициски хеликоптер се урнал за време на тренинг лет и дека двајцата пилоти се на домашно лекување.
Индицентот според српски медиуми се случил во вторникот при слетување на хеликоптерот.

Претседателот на Партијата Србија цента (СРЦЕ) Здравко Понош денеска на седница на Парламентарниот комитет за одбрана и внатрешни работи изјави дека полицискиот врв крие од јавноста дека хеликоптер „Газела“ вреден половина милион евра се урнал за време на тренинг лет.

„Оваа година, вашиот хеликоптер се урна, вашата „Газела“ се урна на тренинг лет, беше целосно уништен, две лица беа повредени. Го криете тоа од јавноста. Изгубивте половина милион евра и го криете од јавноста на Србија. Дали мислите дека ова е нормално?“, праша Понош.

Директорот на полицијата рече дека хеликоптерот се урнал од мала висина и дека ќе се утврди зошто.

Поврзани вести

Балкан  | 16.05.2026
Шефот на белградската полиција договорил средба на двајца криминалци, па на едниот му помогнал да се ослободи од телото на другиот
Балкан  | 16.05.2026
Политика стана сопственик на НИН
Балкан  | 15.05.2026
Кос: Дијалогот Белград – Приштина е клучен пат кон ЕУ за двете држави